車牌有「電動車」字樣 3月1日起中市免費停車

2019-02-20 19:06

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市電動車停車免費政策將有新措施，3月1日起，只要車牌上有「電動車」字樣，不必再向台中市政府交通局申請停車證，就能在路邊停車格及公有停車場免費停車。

台中市政府全國首創電動車停車免費政策，依照「台中市公有停車場收費自治條例」規定，行照燃料種類欄登記為電動汽機車，並貼有交通局核發的停車證，才能享免費停車優惠。交通局去年也主動寄發電動車停車證給車籍在台中市的車主。

停車管理處表示，由於去年起，監理單位在核發車牌時，車牌上即印有「電動車」字樣，不少車主反映既然監理單位都已經認證是電動車，也特別加註，何必再申請電動車停車證。

為了便民，停管處已公告，自3月1日起，電動汽機車車牌上註記有「電動車」字樣，不必申請停車證，就能在公有停車場免費停車。停管處提醒車主，如果車牌上沒有「電動車」字樣，還是要申請停車證，否則將照常收費。

停管處長張應當也說，為了鼓勵民眾使用電動車，除了給予停車免費的優惠，也在公有停車場劃設電動車停車格，並提供充電設備，停車格不滿50格的公有停車場將設置1格電動車停車格，50格以上則設置2％的電動車停車格，交通局每年均編列預算，逐年增設。

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