基隆西岸濱海風景特定區 3月初審

2019-02-20 22:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市去年10月獲交通部同意劃設「基隆市東岸濱海廊帶風景特定區」，區內可開放申設民宿，市府已著手展開西岸濱海廊帶風景特定區劃設案，包括白米甕砲台、球子山燈塔、仙洞巖、佛手洞等景點都將納入，預計3月初進行初審，通過後再送交通部複審，報行政院核定。

民宿只能設在非都市計畫區、國家風景區，都市計畫區內必須設在風景特定區或觀光地區，基隆市範圍幾乎是都市計畫區，市府去年10月中旬獲交通部核准劃設「基隆市東岸濱海廊帶風景特定區」，範圍670公頃，依照發展觀光條例，風景特定區內的合法自用住宅，可以申請經營民宿，市長林右昌期許透過特色民宿的營造，開創觀光休閒商機。

今年市府要擴大基隆西岸濱海廊帶風景特定區，劃設範圍為基隆西岸地區的協和火力發電廠專用區界、港埠用地邊界、基隆濱海風景特定區範圍界，中山區文明路、文化路、中華路到北海岸及觀音山國家風景區範圍邊界，面積約205公頃。

市府表示，該範圍有白米甕砲台、球子山燈塔、仙洞巖、佛手洞、高遠新村宿舍群等帶狀觀光資源，仙洞巖是基隆最大的海蝕洞；市定古蹟白米甕砲台舊稱「荷蘭城」，是三百多年前荷蘭人治台時期就有的堡壘建築，在砲台眺望賞海景相當怡人。

交通旅遊處觀光行政科長彭淑馨表示，基隆西岸濱海廊帶風景特定區的面積雖然不大，但扮演著縫合北海岸及觀音山國家風景區、東岸濱海廊帶風景特定區的關鍵板塊，有助整體觀光發展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/