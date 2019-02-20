全國首部濕地故事繪本出爐 傳承學甲濕地保育經驗

2019-02-20 20:35

［記者王涵平／台南報導］學甲濕地歷經10年從廢棄農地變成溼地，南市生態保育學會委託學甲國小製作故事繪本，傳達保育重要性，今日正式出版。

南市生態保育學會執行「學甲濕地保育行動計畫」，紀錄學甲濕地保育過程，從300多年前的潟湖因土石淤積成陸地，發展為筏仔頭聚落，20多年前又因氣候變化海平面上升，養殖業者超抽地下水，使得地層下陷，導致土地逐步鹽化和下沉兩聚落，不得不廢村遷址。歷時10年採生態、休耕模式，讓土地自然發展，讓農地轉型復育成濕地。

今日在農業局舉行繪本發表會，贈送學甲區5所國小每所20本繪本，傳達保育重要性，「學甲濕地生態園區」在前行政院長賴清德於市長任內揭牌成立，目前由市府、學甲區農會及台南市生態保育學會共同經營，生態豐富，連「黑面琵鷺」也飛至濕地度冬，最高紀錄曾經有428隻。

學甲國小校長蔡玉葉、主任方啟丞、美術老師彭瑋萍以對兒童畫創作的專長與熱情，加上在地人、在地情，指導小朋友全書插畫與美編編撰而成。

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