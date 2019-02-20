遺愛人間 百歲人瑞捐地蓋活動中心

2019-02-20 18:57

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣斗南靖興里活動中心今天動工，無償捐地已故百歲人瑞沈仲蘭老先生的兒女與會，另一位捐地者斗南鎮調解委員會委員林錫鴻說，感謝同意捐地的堂兄弟及黃俊賢、黃至杰兄弟，今天的動工還有另一意義，就是完成伯父的遺願。

今天動工由雲林縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛、林錫鴻、沈仲蘭老先生的兒子及雲林縣議員蔡東富、陳樹吉、王秋足、賴明源、顏忠義及張庭綺等人共同持鏟。

有感於地方沒有活動中心，林錫鴻2年前向伯父沈仲蘭提出把閒置祖厝的百坪土地捐出去蓋活動中心，伯父毫不猶豫答應，緊鄰的黃俊賢、黃至杰兄弟也同意捐地，總計共120坪。

林錫鴻表示，土地捐贈手續前年12月25日完成，伯父26日過世，可見他很關心活動中心興建工作，今天的動工典禮相信他在天上看到一定很開心。

沈暉勛說，靖興里是鎮內24里唯一沒有活動中心的里，感謝地主熱心捐地，中央及民代的支持，將興建3樓式的多功能活動中心，包括辦公室、長青食堂、廚房及電梯，3樓將做為長照B級據點，提供里民完善的休閒育樂空間，硬體建設預計年底可完工。

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