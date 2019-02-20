分享無毒栽種 小朋友邀喜憨兒一起種稻

2019-02-20 15:42

〔記者廖淑玲／雲林報導〕土庫埤腳國小推廣無毒米，今天邀請土庫華聖啟能發展中心院生到學校一起插秧種稻，分享無毒栽種的友善環境理念，讓學童體會勞動與一分耕耘的意義，並用愛陪伴華聖憨兒，一起當快樂小農夫。

土庫埤腳國小落實生活教育，在學校旁租了一點七分的農地，全校學童體驗栽種無毒米，由老師率領學生種稻，採自然農法從翻土、灌溉、插秧、除草等過程都是全校師生共同參與，給學生最直接耕種經驗傳承。

正值春耕，今天校方邀請華聖憨兒，和學童一起參與「埤腳好味稻」插秧作業，體驗白米粒粒皆辛苦的農耕經驗。

大伙兒今天實際下田踩在泥巴裡，還得彎腰前進，種下一排排整齊的秧苗，小朋友玩得開心不已，還大秀滿身泥巴的成果，大人們反而覺得吃不消

埤腳國小校長陳文詠感謝華聖啟能中心主任劉振旺帶著憨兒共襄盛舉，日後收成時也會將這份珍貴、沒有食安之虞的無毒稻米，帶到華聖包裝，分享給院生安心享用。

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