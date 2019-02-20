保育石虎 蕉埔國小學童動起來

2019-02-20 14:41

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮蕉埔國小位於蕉埔里，與鄰近的石鎮里等區域都屬於石虎棲息的淺山地帶，校方近年來積極進行石虎保育課程，從小培養學童的保育觀念。為了盡一份心力，學童並將石農教育以及家中栽種的無毒蔬果義賣，捐贈給台灣石虎保育協會。

蕉埔國小校長王美娟說，學校近年來推動石虎保育課程，除了教導學童關於石虎的知識，也曾走出戶外尋找石虎蹤跡，更曾發現發現石虎糞便，讓學童相當振奮，確定附近有石虎出沒。

觀樹教育基金會「裡山塾」指出，曾與蕉埔國小合作，舉辦的「裡山小學堂」中有關於「友善耕種與石虎保育」課程，讓學童明白解家鄉是石虎的家園，也知道石虎正面臨種種生存危機。

「學生自告奮用要到台北義賣，希望捐錢幫幫石虎」王美娟說，農曆年前學生與老師、家長一起到台北義賣，販售自己繪製的石虎杯墊、家中和學校食農教育栽種的無毒蔬果等。

學生也組隊到無毒的綠豆田採綠豆，更自己剝殼、揀選，一切都是學童為了保護食虎的純真的童心。

學童本周也將義賣所得近兩萬元捐出，期待一點小新力可以有所幫助。

石虎目前是瀕危的保育類動物，推估苗栗縣淺山區愈是最大棲息地，近年來因使虎保育的議題也逐漸獲得關注。「裡山塾」與蕉埔國小校方也期望，能透過學生自發性的舉動，喚起更多人保護石虎的

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