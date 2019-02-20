北市介壽國中攜手「象農夫」學生體驗春耕種菜趣

2019-02-20 14:22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市介壽國中去年完成全校屋頂隔水防漏、防熱改善工程，啟動綠屋頂興建的計畫，校方與提倡環保惜物的「綠島大象」爸爸李孟發合作，在綠屋頂打造小田園，配合春耕時節，今日進行春耕活動，師生頂著太陽彎著腰，動手栽種時令蔬菜的菜苗，體驗的學生們直呼，滿有趣的。

台北市教育局在各校推動小田園計畫，補助經費，讓學校利用校園的閒置屋頂、操場、校園的角落等空間，設置菜圃田園，進而展開食農教育。校舍老舊的介壽國中今年爭取到預算，本學期展開小田園計畫。

介壽國中今日舉行「綠屋頂春耕」食農教育活動，體驗種菜前，戴著斗笠、穿著農夫裝扮的李孟發，仔細向學生介紹說明種植的程序，校方找來前台北市長黃大洲親身指導學生。

介壽國中總務主任張家駿表示，柯市長力推小田園政策，因此學校從105年開始先進行校舍屋頂的防漏工程，到去年全部完工，因此找來象農夫合作，協助打造小田園各項設備，引進滴灌系統，能自動定時灑水，，不僅省水，經費也不貴，不到10萬就完成，未來規畫讓各年級學生體驗，並結合課程教學。

李孟發則說，台北市政府近年推動全市學校善用屋頂打造小田園，如此一來種菜可以降溫，間接少開冷氣，降低熱島效應，達到節能減碳，還能綠化、美化校園，但他提醒，若學校要利用屋頂打造小田園，首重安全，例如要注意女兒牆高度、是否會漏水、栽種的方位等。

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