瘦身美容免費體驗陷阱多 高額商品服務簽約後難退款

2019-02-20 13:38

〔記者王駿杰／竹市報導〕愛美是天性，但輕易相信美容、瘦身行銷恐要付出高額代價！

一名35歲張姓男子上週逛街遇上填寫美容問卷的正妹，在推薦下進入店內做美容初體驗，甚至簽約分期近10萬元的美容服務，陸續做臉3次卻發現服務品質不如預期，他想解約退款，向消保官求助，雖經協調，卻僅能退半價，換言之，做一次臉要付出將近2萬元的代價。

新竹市消保官劉興振指出，市府消費者服務中心長期接獲許多消費者在賣場出入口攤位、火車站前商圈、養生美容展覽會場做美容體驗，之後簽約發現上當的申訴案件，部分業者號稱買商品送服務、可免費體驗，卻未告知消費者體驗的美容商品，是要辦理分期貸款的高價品，消費者若中途要終止合約服務，通常要付出高額的代價。

劉興振分析，所謂「免費體驗一次」是指體驗後沒簽名的狀況，若體驗一次後簽名，該次就算是服務的開始；業者讓消費者初次體驗高價的美容商品，通常會讓民眾感受到外觀上顯著的效果，誘使消費者簽約，但消費者若不查，在簽約後看明細才知價格高昂，且一旦簽約，只要打開用過商品，就不能退貨。

劉興振說，若簽約金額高達萬元以上，消費者無法當場刷卡付款，有些業者就會與與融資公司合作，在合約書上直接請消費者做分期貸款，進而成為業者對消費者的應收分期付款債權，再轉賣給融資業者，未來即使消費者與業者有契約爭議，融資業者仍會繼續向消費者催繳期款。

劉興振指出，通常消費者要終止合約，業者都會百般拖延，即使向消保官申訴，依「瘦身美容定型化契約應記載事項」計算退費，消費者仍要對面對手續費、使用商品不得退費等難題，導致能退回的款項所剩無幾，呼籲民眾若遇上美容體驗，簽合約時務必要慎重。

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