台東縣議會狂炸虎爺 轎班壯男被炮灰炸成「黑人」

2019-02-20 12:26

［記者黃明堂／台東報導］台東縣議會鬧元宵，今天邀多家廟宇陣頭表演及驅邪祈福，副議長林琮翰帶領顯陽堂炸虎爺，數萬元鞭炮瞬間化為濃煙，轎班成員被炮灰抹黑，露出白牙，好像「黑人」。

縣議會今早首先由劉部堂的鼓陣及獅陣帶來熱鬧氣氛，接著由林琮翰擔任堂主的顯陽堂大隊人馬抵達，超過百箱逾千條的連珠炮鋪路，還高高堆出跟人一般高的炮山，縣議長吳秀華率員工跟壯觀的炮山合影。

虎爺轎踩著炮火行進，轎扛在炮山上，像爆炸般巨大黑煙竄天，現場響起如雷掌聲。轎班們被鞭炮炸，火力愈大愈高興，黑臉白牙令觀眾們哈哈大笑。

虎爺轎隨後進入議事大廳驅邪祈福，議會員工也跪地排列，讓虎爺從頭頂滑過，保佑平安。

隨後由忠合宮的家將團及南清宮的宋江陣進行表演，下午3點40分將由縣議員李建智率玄武堂來炸寒單，又將是一場火力展現。

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