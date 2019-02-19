台版萬聖節！ 全國唯一「頂番鬧元宵」就在今夜

2019-02-19 18:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣版的萬聖節？全國唯一的彰化鹿港「頂番鬧元宵」，即將在今晚6點半起登場，除了提燈籠，更要記得通關密語「添丁發財，燭仔一對來」！

鹿港小鎮頂番婆聚落除了是全世界知名的「水龍樓故鄉」，全年最熱鬧的一天就是元宵夜，也就是在元宵節的晚上，在聚落中心到處都是提著燈籠的大小朋友，以前是到各店家要蠟燭來點亮燈籠，隨著所提燈籠都改成燈泡後，店家也改發放小禮物，因而有「台灣版萬聖節」之稱。

鹿港鎮長許志宏說，鎮公所今年準備3000份環保袋與小禮品來發放，環保袋方便民眾可以裝小禮物，小禮品則有文具等物品，發放地點在頂番玉鳳宮，以及頂番全家便利店的對面，跟民眾同歡。

頂番里長潘文生說，每年參與店家、宮廟都有30多家，不論大人、小孩，只要提著燈籠，說出通關密語「添丁發財，燭仔一對來」，就可以獲得小禮品，這是頂番婆地區的年度盛會。

而頂番國小今年也首度加入鬧元宵活動，頂番國小校長陳艷紅說，在校友會與家長會的支持下，頂番國小今年也不缺席，將在新落成的感恩亭發放1500份十全十美的感恩福袋，校園也特別有燈籠佈置，讓鬧元宵更有元宵味。

「頂番鬧元宵」是彰化縣鹿港頂番婆聚落擁有百年元宵傳統，早期只是到店家說吉祥話要蠟燭，後來就變成店家給糖果餅乾，近年來，包括連鎖超商、生鮮賣場也都加入，除了頂番婆居民參外，嫁到外地的女兒也會帶著孩子回娘家，搬到其他鄉鎮的頂番婆子弟，也會專程回老家，還有附近鄉鎮的居民也會來湊熱鬧，也讓「頂番鬧元宵」成為頂番婆最熱鬧的一天。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/