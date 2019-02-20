雲林縣毛小孩絕育防疫補助下月開跑 全年3000名額

2019-02-20 11:56

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣政府毛小孩絕育防疫計劃下月開跑，犬貓母畜絕育補助每隻1500元、公畜800元，另寵物晶片及狂犬疫苗均由縣府免費提供，名額僅3000名，雲林縣動植物防疫所呼籲有飼養毛小孩民眾把握機會施打。

動植物防疫所技正鄭安國表示，今年友善動物計畫下月1日開跑，10月31日截止，設籍本縣且年滿20歲的犬貓飼主，都可報名參加。

鄭安國說，參加活動犬貓需同時完成絕育、晶片植入並寵物登記及施打狂犬病疫苗（3合1絕育活動，或檢具寵物登記及狂犬病注射證明相關文件），本防疫活動之犬貓絕育係採定額補助，母畜每隻補助1500元，公畜每隻補助800元，所需晶片及狂犬病疫苗均由縣府免費提供。

鄭安國指出，實施犬貓絕育除減少轄管流浪犬貓數量，還有有降低寵物生殖系統疾病、性情轉變馴良，降低人畜共通傳染風險，請本縣飼主、機關、學校、立案動保團體、協會，或視犬貓如朋友之民眾共同參與及踴躍申請，友善動物，大家一起來。

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