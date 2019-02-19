一切圓滿諸事亨通！ 平溪天燈節「圓滿豬」主燈升空

2019-02-19 19:17

〔記者林欣漢／新北報導〕今年第二場平溪天燈節晚間在十分廣場登場，呼應今年生肖年是豬年，主燈是可愛的「圓滿豬」主燈，以具象的線條呈現出活靈活現的小豬，象徵「一切圓滿，諸事亨通」，日本三重縣、秋田縣大仙市也分別帶來當地的特色天燈來台一同施放，象徵台日友好交流。

新北市副市長吳明機在豬年主燈上寫下「豬福滿滿」，祝賀大家新的一年都能萬事亨通、諸事大吉；日本貴賓也寫下「日台友好交流」、「幸福交流」，期盼未來台日兩地能進行更多文化與觀光的友好交流及互動。

今晚活動現場共規劃10波天燈施放，每波各施放150盞天燈，百盞美麗天燈齊飛的畫面相當壯觀，在場來自日韓、東南亞及搭郵輪來的歐美遊客，紛紛拿起手機、相機記錄美好的一刻，留下深刻印象。

新北市政府說，日本三重縣、秋田縣大仙市以及福井縣大飯町等官方代表及旅客，今天都是指定來台參加平溪天燈節，日本三重縣立松阪商高、新北市立三重商工將於明天（20日）締結為姊妹校，兩校學生也在現場一同施放慶賀兩校締結姊妹校的造型天燈。

另外，以「紙風船」（天燈）聞名的秋田縣大仙市，為了參與平溪天燈節活動，也特地設計造型天燈進行交流，濃濃的日式風情，與平溪的天燈文化恰如其分地融為一體，展現文化的交流融合與永續性，呈現美麗的視覺饗宴。

市府說，放天燈也顧環保，2月24日將分8梯次淨山，每梯次40人，共320個名額，淨山、健行同時，安排導覽老師深入淺出地講解平溪在地步道的自然生態，報名可上「平溪天燈節」官網 查詢。

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