台中國光里連21年「提燈籠遊街」 2輛「痛車」來助陣

2019-02-19 20:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕今天（19日）是元宵節，台中市南區國光里連續第21年舉辦「提燈籠遊街」活動，吸引許多祖孫相揪上街頭，小提燈在夜間發光，一閃一閃亮晶晶，長長人龍蜿蜒數十公尺，宛如一場別開生面的嘉年華會，襯托佳節歡樂氛圍，其中，最吸睛的是前導與壓陣的兩輛「痛車」，讓遊街氣勢更顯浩大歡樂。

「痛車」一詞源於日本，意指以圖案彩繪或貼紙等浮誇手法，把圖案裝飾於車身，是汽車次文化的一種，也衍生出兩種意思，其一是痛的日文，另有「別人看到會非常丟臉」之意，以及裝飾花費高，支出高而心痛，而有「痛車」之詞。

今天傍晚民眾陸續集結於正義街國光里活動中心，現場還有熱心民眾與氣球達人，準備香噴噴、熱騰騰雞蛋糕與造型氣球，遊街隊伍在兩台吸睛的「痛車」前導與壓陣下，熱鬧遊街，鼓隊咚咚聲響震耳欲聾，長長人龍人聲鼎沸，氣勢浩大，引起許多路人注目。

民眾黃曉琪說，她參加國光里提燈籠活動已14年，當初她懷孕，如今女兒已就讀國中二年級，時光飛逝。黃曉琪的女兒則說，這是她第5次與媽媽來提燈，有雞蛋糕吃，又有摸彩，很期待又興奮。台中市議員邱素貞國小5年級的孫女瑄瑄說，她去年抽中紅包200元，希望今年好運再來臨，可以抽中自行車。

國光社區發展協會理事長陳雅惠說，國光里元宵節提燈籠遊街活動，除了讓民眾感染節慶歡樂氣氛，祖孫、父子、鄰居相揪逗陣走上街頭，不但健身，進一步認識居住人文地理環境，更促進親子與社區和樂與向心力，具有正面意義。

市議員邱素貞說，國光里每年都在元宵節當晚舉辦「提燈籠遊街慶團圓」活動，邀請社區里民走出戶外，巡里祈福，她與另一半、國光里長陳仁榮自掏腰包，購進2000組小提燈，免費發送給參加民眾，現場也準備台灣小吃與舉辦摸彩，帶動春節最後一個活動高潮，每年都吸引許多人參加，已成為當地重要民俗活動。

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