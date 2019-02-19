基隆橘郡社區候車亭改建 林右昌：住戶不同意

2019-02-19 18:47

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市安樂區橘郡社區前國道客運候車亭太小，每天通勤族大排長龍、日曬雨淋，選舉時多位候選人關心的議題，最近民眾抱怨選後就被遺忘了，市長林右昌今天說，因候車亭土地屬社區所有，住戶不同意做，市府正研究在城上城社區前較寬敞處設候車亭。

基隆安樂區橘郡和城上城社區緊鄰，約5000多戶住戶，每天通勤人口多，橘郡社區前有國道客運和公車2處侯車亭，其中國道候車亭經常看到民眾撐傘大排長龍的情景，多位市議員參選人關切。

不過，最近有住戶在臉書反映，選舉時吵得沸沸揚揚，選完了又不了了之。林右昌說，不是市府不做，市府改建公車亭時就規劃擴大，但土地是橘郡社區的，但必須經過住戶所有權人同意，管委會也有風水等理由，不同意市府施做。

林市長強調，倘若未來社區或是民眾有新的想法，同意提供土地的話，市府會立即將候車亭加以整建、延伸；此外，由於旁邊城上城社區前的腹地比較大，市府交通旅遊處及公車處也在研議，不排除將國道及公車站牌的位置進行調整。

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