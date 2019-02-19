新北市閱讀老師票選 2019新北閱讀代表字「品」

2019-02-19 18:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局今天舉行「107學年度閱讀融入課程教學示例與試題徵選」成果發表會暨頒獎典禮，由特優及優選教師團隊經驗分享，現場揭曉2019年新北閱讀教育代表字「品」，希望學生透過閱讀吸收多元知識，品味學習樂趣，並藉由閱讀，在文字中與各領域的典範交會，向楷模學習，知書達禮，成為兼具品味與品德的人。

教育局今年徵選出7件閱讀教學示例及4件閱讀試題徵優秀作品，共25名教師獲得肯定，其中閱讀教學示例特優作品為大觀國中老師李郁晴等4人的「閱讀馬拉拉，看見文字的力量」；優選作品為中正國中老師耿安琪等4人的「當古典文學遇見科學」，教師們跨領域彼此間共同備課討論激發創新教學，搭配多元評量檢核學生學習成效，讓學生培養多元閱讀素養。

閱讀試題徵選特優作品為三重高中老師吳怡慧的「閱讀全世界，視野無極限」。

大觀國中李郁晴獲得閱讀融入教學示例組特優，她說，閱讀馬拉拉的主題課程，是以人權觀點貫通社會及藝術等領域，帶給學生跨文化的學習視野，老師在學校進行「午睡前聽說書」的活動，於每週二午休開始播放約3分鐘的說書廣播，說書人主要是圖書教師，並邀請校長、主任說書，甚至各領域的教師也紛紛為學生說一本書，這活動如同父母晚上睡前會為自己的孩子說床邊故事，讓孩子在愛的環境中，自然的學習廣泛的知識。

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