湖口老街形象重塑…鋪面太滑不夠平 入口意象「像墓碑」

2019-02-19 19:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉公所執行「湖口老街形象重塑」計畫，近日報完工，預計最快2月底辦理驗收，但有民眾認為地板鋪面不夠平整、易滑、入口意象看起來像墓碑「怪怪的」？鄉公所則說，尊重不同看法，將與設計監造單位研議後，設法改善。

湖口鄉公所向客委會爭取補助1680萬元，執行「湖口老街形象重塑」計畫，希望提升觀光能量，內容包括老街鋪面改善、街景招牌、水溝蓋、景觀高燈、入口意象及電纜地下化等，工期約150個日歷天，但去年3月15日開工後，由於民眾有不同意見、配合管線更改等因素，數度停工又復工，延至上週報完工。

湖口鄉公所建設課長黃乾祥說，為改善湖口老街小石塊鋪面凹凸不平的民怨，在街道兩側改鋪1.2米寬的石板路，作為無障礙通道，舊石塊則鋪到天主堂到台1線的延伸路段再利用；此舉雖然響應環保，但民眾建議改鋪平整大石板以利通行，工程為此一度暫停，不過客委會最後不同意變更設計，因此按原設計施工。

不過，舊的小石塊重鋪之後，鋪面嚴重不平整，承包商雖已儘量刨平，開車經過還是容易發出響聲。為了行車安全及避免妨礙安寧，公所正研議是否將鋪面刨除，改鋪彩色瀝青。

另外，台1線往湖口老街的入口意象，有人覺得像墓碑，看起來怪怪的！黃乾祥說，意象仿老街牌樓的造型設計，當初也是民眾討論出來的共識，雖然主觀視覺見仁見智，仍將設法「改造」。此外，天主堂前方地板的圓形意象，有民眾反映騎機車轉彎時容易滑倒，公所也將加強防滑措施。

黃乾祥說，經協調，水、電及瓦斯單位無法配合納入共同管溝，加上台電要求負擔下地費，電纜地下化只有有線電視配合。至於街景招牌，則依各商家意願，新設40面橫式或立式招牌。

黃乾祥說，工程最快2月底辦理驗收，上述意見將與廠商討論後，再設法改善。

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