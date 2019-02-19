客家掃墓時節到 苗栗市第2、4公墓連2週末交管

2019-02-19 17:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所為協助處理客家掃墓期間墓道交通擁塞情形，第2、4公墓於23、24日及3月2、3日早上6點30分起至11點30分車輛交通管制，其中，第2公墓採單向行車，第4公墓以派遣接駁車接送，籲請民眾配合。

苗栗市長邱鎮軍說，元宵節後是客家人掃墓時節，公所已於農曆年前已完成公墓除草作業，預計23、24日及3月2、3日的2個週末假日，進入掃墓尖峰期。

邱鎮軍說，第2、第4公墓於過往掃墓時節，經常造成一車難行的窘境，為服務市民及疏導交通，將進行交通管制，雖造成鄉親的不便，實乃不得已的措施，期望鄉親配合。

第2公墓（大坪頂）掃墓動線，尖豐路（台13線）入龍岡道（苗29線）、中廣電台至尖豐路（台13線）依指示單側停車或臨時停車場。第4公墓掃墓動線，至公路往墓園入口處、魚市場後方巷道、文發路福神宮入口處及垃圾場（台六線）往墓園，車輛禁止通行（公務車除外），請民眾於墓園入口處搭乘循環接駁巴士。

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