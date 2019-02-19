2019台灣燈會今登場 中監「富貴呈祥」奪燈王

2019-02-19 16:35

［記者楊政郡／台中報導］2019台灣燈會在屏東縣大鵬灣國家風景區亮麗開展，花燈競賽競爭機關團體組，台中監獄的花燈「富貴呈祥」，從兩百多件的作品中脫穎而出，榮獲「燈王」殊榮。

中監這件「富貴呈祥」，作品中孔雀開屏、振動的翎羽代表著台灣燈會的所在地「屏東」，朵朵顏色艷麗的牡丹，充滿著富貴的氛圍，盛放的桃花，象徵著南部農漁產的富庶豐收，龍翔天地守護的龍珠，則是相應今年豬年的主題；以「鏤空」方式來呈現主題意象，製作方式極為困難，製作團隊在突破重重的難關後，將整體效果、造型、創意、燈光及技巧等項目呈現出精湛唯美的體態光效，幫中監奪下「燈王」寶座。

中監表示，該監屢屢獲獎的花燈，大都出自一群毒品案收容人。管理員蔡承宏接下花燈製作任務，他不是科班出身，收容人也均無製作專業，從設計圖稿，群體集思廣益，到骨架的製作、布料黏貼、燈光佈點及顏色配置，呈現的生命力與企圖心不輸一般社會人士。

在有限資源下，卻創造出無限的可能，參與的收容人得知獲得燈王，心中雀躍不已，對他們更是一種肯定。

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