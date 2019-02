葉問的妹妹在這校？大南國小元宵猜燈謎 老師也入題

2019-02-19 16:12

〔記者彭健禮/苗栗報導〕今天是農曆正月十五元宵節,苗栗縣大南國小舉辦應景的猜燈謎活動,由學生們出題,讓同學猜,謎題包羅萬象,而且不乏客語、英語,校方也以學校老師為題,更讓孩子舉手踴躍、反應熱烈,師生以歡樂學習,度過佳節。

校方讓全校每名學童自製謎題,並說明舉例完整的謎題,包括謎面、謎目與謎底,請學童利用時間上網搜尋資料、尋找靈感,由自己或邀請家人一同編寫全新的謎題。謎題以多元有創意為方向,中文、客語或英文均可,由老師蒐集後統一懸掛於揭示板上。

今天活動由高年級學子擔任節目主持人,由出題學童朗讀題目供台下同學猜,題目千奇百怪,有客語的「天頂一只碗 落雨落不淰(滿),射一物?」、英文的「What five-letter word becomes shorter when you add two letters to it?」及中文的、或腦筋急轉彎均有。

校方也以學校老師為題,讓學童猜,讓孩子舉手踴躍、反應熱烈。例如「武功高手葉問的妹妹,很溫柔」,原來是學校教務主任葉雯。

答對謎題的學童可獲得「一元復始」的紅包,而這紅包從紅紙剪裁、一元募集、紅包蓋印、祝福字樣全都由孩子一手包辦。

校長李雯琪表示,12年國教強調「自發、互動、共好」的理念,學校除了可以在正式課程時間內進行素養導向的教學,也可利用學生朝會等非正式課程時間,讓學童在參與學校規劃的學校行事中,體驗並實作學習的快樂,成為自發的終身學習者。

