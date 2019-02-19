葉問的妹妹在這校？大南國小元宵猜燈謎 老師也入題

2019-02-19 16:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今天是農曆正月十五元宵節，苗栗縣大南國小舉辦應景的猜燈謎活動，由學生們出題，讓同學猜，謎題包羅萬象，而且不乏客語、英語，校方也以學校老師為題，更讓孩子舉手踴躍、反應熱烈，師生以歡樂學習，度過佳節。

校方讓全校每名學童自製謎題，並說明舉例完整的謎題，包括謎面、謎目與謎底，請學童利用時間上網搜尋資料、尋找靈感，由自己或邀請家人一同編寫全新的謎題。謎題以多元有創意為方向，中文、客語或英文均可，由老師蒐集後統一懸掛於揭示板上。

今天活動由高年級學子擔任節目主持人，由出題學童朗讀題目供台下同學猜，題目千奇百怪，有客語的「天頂一只碗 落雨落不淰（滿），射一物？」、英文的「What five-letter word becomes shorter when you add two letters to it？」及中文的、或腦筋急轉彎均有。

校方也以學校老師為題，讓學童猜，讓孩子舉手踴躍、反應熱烈。例如「武功高手葉問的妹妹，很溫柔」，原來是學校教務主任葉雯。

答對謎題的學童可獲得「一元復始」的紅包，而這紅包從紅紙剪裁、一元募集、紅包蓋印、祝福字樣全都由孩子一手包辦。

校長李雯琪表示，12年國教強調「自發、互動、共好」的理念，學校除了可以在正式課程時間內進行素養導向的教學，也可利用學生朝會等非正式課程時間，讓學童在參與學校規劃的學校行事中，體驗並實作學習的快樂，成為自發的終身學習者。

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