新竹都城隍廟花燈藝術展登場 林智堅祈求天降甘霖

2019-02-19 15:50

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹都城隍廟「豬年大吉慶元宵」花燈藝術展下午正式登場，市長林智堅與新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞等人主持啟燈儀式，為花燈藝術展拉開序幕，展期一路持續至3月23日，林智堅盛讚城隍廟成為傳承宗教文化的重鎮，他邀請大家在元宵節一同來體驗這項優良的傳統宗教習俗，也領略新竹市深厚的歷史與文化。

今年城隍廟現場有許多以豬為主題創作的花燈，將創意巧思與傳統民俗融合，今年一共有291盞花燈參展，超越去年規模，廟中還有許多燈謎供民眾解題，趣味盎然。廟方歡迎全國民眾來新竹遊玩，參拜都城隍爺、欣賞花燈、品嘗廟口小吃。

林智堅除向都城隍公爺祈求國泰民安、風調雨順、市政昌隆、市民平安幸福外，特別祈求庇佑竹市天降甘霖，避免缺水危機，相信都城隍公爺神威顯赫，會幫助這座城市度過難關。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞預告，兩年後台灣燈會就會在新竹市舉辦，他相當期待新竹市主辦的台灣燈會，相信會是一場精彩的盛宴；他分享，元宵迎花燈活動歷史相當悠久，始緣於1932年，於每年農曆正月15日元宵節至農曆2月17日舉辦花燈活動，不僅增加新年喜氣，更讓市街熱鬧，自此迎花燈活動便延續至今。

晚間都城隍廟前龍鯉廣場安排元宵燈謎晚會，現場更有武術雜技及歌舞等精彩表演，歡迎市民朋友一同鬧元宵、猜燈謎、拿大獎，共度元宵佳節。

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