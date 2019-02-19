彌陀區漁會盼擴建魚市場 韓國瑜：會整體考量

2019-02-19 10:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚夜宿彌陀區漁會，今天一大清早起床巡訪魚市場，親自體驗魚貨拍賣過程，漁會希望擴建魚市場引進更多魚貨，韓表示會整體考量。

韓國瑜昨晚偕同海洋局長趙紹廉夜宿彌陀區漁會，與漁會幹部和漁民茶敘，今天一大早5點半就起床，由彌陀區漁會總幹事林子清陪同巡訪魚市場，親自體驗魚貨拍賣過程，早餐享用在地食材虱目魚料理和滷肉飯，餐後並走訪養殖魚塭、彌陀漁港建設、漁民活動中心和天南宮，和早起漁民熱情打招呼。

在彌陀魚市場韓詳細詢問拍賣流程，觀看漁會拍賣喊價、魚販搶標情形，由於韓曾任北農總經理，他表示，北農的拍賣規模較大，彌陀漁會規模較小，但魚類種類多，漁會希望能擴建魚市場引進更多魚貨，韓說漁會和漁民建立在信任的基礎上，才能使拍賣順利，市府將會整體考量。

韓國瑜前晚在直播調酒暢談市政想法，嗆「全台灣都欠高雄人」，總統府發言人黃重諺在臉書發文暗諷「土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子。」韓今早回嗆說，他們「狗嘴吐不出象牙」，他接受一切的批判，如果沒點名，他就不對號入座，如果點名就一笑置之。

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