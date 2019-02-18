將大砍不賺錢航線？ 華航澄清：目前沒有計畫

2019-02-18 20:44

〔記者陳宜加／台北報導〕機師罷工落幕，華航人事成本攀升，外傳已展開檢討，預計下半年開始優先砍掉部分不賺錢航線，但華航澄清，一向滾動式檢視航網營運，目前並未針對特定航線有減班或停飛計畫。

華航近年積極拓展新航線，但若油價高漲，經營面臨考驗，外傳華航下半年首波檢討倫敦、安大略、紐澳與飛時超過8小時的新加坡─泗水、印度德里航線。

華航晚間澄清，對於航網營運一向滾動式定期檢視獲利，獲利不佳或營運未達經濟規模的航線，透過如增、減班次等方式研議調整運能，達到優化航網效益。

以被點名的安大略為例，華航指出，安大略開航以來透過營業推廣、調整時間帶、轉換機型等方式優化，不但市場口碑佳，便利與獨特性深受消費者喜愛，穩定逐步獲利，今年1月載客率高達9成，全年市場更可期。針對已有獲利的航線，華航當然無停航的理由。

罷工事件後，華航部分航線涉及組員派遣條件改變，營運成本攀升，華航表示，將持續針對各航線獲利前景、市場供需、航網挹注效益等，列入既有檢討機制，進而提出改善方案，但目前並未針對特定航線有減班或停飛計畫。

華航強調，未來有涉及運能調節規劃，均將提早發布通告，按民航局規範的消費者保護措施辦理，確保旅客搭乘權益，盼創公司獲利並滿足旅客服務的雙贏局面。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/