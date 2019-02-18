有洋蔥！這個愛情摩天輪行銷農特產行銷 讓網友驚呼

2019-02-18 19:20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄林園洋蔥節24日登場，今年除了新增時尚洋蔥走秀，林園區公所員工發揮巧思巧手，打造了「創意洋蔥愛情摩天輪」，網友直呼「狂！」創造了意外行銷效果。

林園區公所今天在廣應廟廣場舉辦林園洋蔥節行銷活動，並舉辦「洋蔥王」競賽，由蔥農黃主蟬聯冠軍，現場立起標示林園知名景點的摩天輪模型，區長謝水福、市議員王耀裕、邱于軒及林園區里長聯誼會主席洪進財等人一起轉動，歡迎大家林園一日遊。

謝水福指出，林園洋蔥去年栽種面積約80公頃，八二三水災致致洋蔥苗部分折損，導致今年只有60公頃，產期也延後近月，但在農民細心的照料下，洋蔥都已結出拳頭大的鱗球，顆顆飽滿、水嫩。

謝水福強調，林園常年有海風吹拂，陽光充足，土質帶鹹適合洋蔥生長，以黃洋蔥為大宗，另有紫洋蔥、白洋蔥品種。

今年首次舉辦「時尚洋蔥走秀」，展現當地居民所製作的創意洋蔥燈籠，往年大受好評的young洋蔥袋，今年印上Q版市長韓國瑜圖案，活動當天還有闖關活動與DIY體驗，最受歡迎的ㄎㄠ洋蔥詢問度很高，民眾可網路報名或現場報名，體驗一日農夫。

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