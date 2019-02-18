脫離高級蚊子車站臭名 彰化高鐵站搭乘人次創新高

2019-02-18 14:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕擺脫臭名！2015年彰化高鐵站通車，今年邁入第5年，乘客人次終於從谷底翻身，根據統計，今年過年期間進出該站乘客的每日平均人次高達6500人次，是平日近3倍，年初二「回娘家」當日更刷新通車以來最高峰，高達1萬2000人次，載運量明顯提升，與初期當日1000多人次相比，不可同日而語。

彰化縣政府工務處運輸管理科長許僅宜表示，高鐵彰化站目前每日乘客人次約2300人，週休2日或3天連假會增加到4000人次，今年9天年假，運載量高達近6萬人次，超過一整個月搭乘人次，光是年初二當天創下1萬2000人次，是通車以來單日新高。

位於彰化縣田中鎮的高鐵彰化站，2015年與苗栗、雲林車站通車，是目前高鐵全台12個車站中乘客人數敬陪末座的車站，雖然站區設計曾獲知名建築網站Architizer「A+國際建築獎」車站類觀眾票選第1名，不過，乘客人數少，站區腹地大，曾被戲稱成全台最高級的「蚊子車站」，還好今年過年長假，的的確確發揮大眾公共運輸的輸運功能，乘客直線竄升，地方樂見。

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