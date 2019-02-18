清境農場「綿羊大軍」逛街 大人小孩大樂！

2019-02-18 12:51

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境農場一年一度「奔羊節」，今天上午10點30分熱鬧登場，108頭柯麗黛綿羊組成的「綿羊大軍」走上台14甲線，從青青草原南端票口直達國民賓館，行進距離長達2公里，創下活動距離最長紀錄，現場遊客夾道與可愛綿羊親密互動，感受全台最獨特的高山農場魅力。

全台知名高山農場仁愛鄉清境農場，今年建場58年，每年2月18日也舉行場慶活動，最受遊客歡迎的就是「奔羊節」，上午8點起草原聯盟吉祥物家族即在青青草原歡迎遊客到來，眾人期待的綿羊大軍上午10點30分也正式登場。

清境農場場長董玉文說，今年108年，特別派出108頭柯麗黛綿羊走上台14甲線，往年「奔羊節」活動，羊群只從台14甲線幼獅路段行進至國民賓館與遊客互動，距離約300公尺，今年首創由台14甲線9.5公里即青青草原南票口，一路走到國民賓館，長度達2公里，也是「奔羊節」活動開辦以來最長距離，讓現場遊客感受羊咩咩逛大街的盛大氣勢。

108頭綿羊在專業牧羊人的率領下出發，遊客則是跟在綿羊大軍後方體驗趕羊樂趣，由於綿羊行進長達2公里，有時羊群不受控制，從邊坡叉路「落跑」，還是逃不過牧羊人的牧羊杖，乖乖回到路上，沿途賣高山蔬果的店家也得「高度警戒」，深怕羊群經過順便「無償消費」，吃掉高價的水果。

羊群也通過剛啟用全國最高的固定測速照相桿，眾人則是開玩笑直呼「減速慢行，以免被拍受罰」，現場high到最高點，最後抵達國民賓館，遊客更把握機會，趕緊拍照留念。

由於綿羊大軍上路，台14甲線7.5公里至9.5公里也雙向封閉40分鐘，也是台14甲線清境路段每年特有的交通狀況。

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