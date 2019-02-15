綿羊大軍來了！清境奔羊節18日登場 台14甲線交管

2019-02-15 20:16

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境農場一年一度「奔羊節」，18日10點30分登場，屆時將有108頭柯麗黛綿羊組成的綿羊大軍走上台14甲線，從青青草原南端票口直達國民賓館，行進距離長達2公里，創下活動距離最長紀錄，屆時交通管制疏導時間將達40分鐘，警方也提醒有既定行程民眾避開活動時段，以免受困羊陣行程受阻。

全台知名高山農場仁愛鄉清境農場，每年2月18日舉行場慶，最受遊客歡迎的就是「奔羊節」活動，當天最受歡迎的草原聯盟吉祥物家族，將在青青草原向參與活動的遊客加油打氣，綿羊大軍也將於上午10點30分登場。

清境農場說，今年108年，特別派出108頭柯麗黛綿羊走上台14甲線，往年「奔羊節」活動羊群只從台14甲線幼獅路段行進至國民賓館與遊客互動，距離約300公尺，今年首創由台14甲線9.5公里即青青草原南票口，一路走到國民賓館，長度達2公里，也是「奔羊節」活動開辦以來最長距離，讓現場遊客感受羊咩咩逛大街的盛大氣勢。

上午10點半起 9.5K至7.5K交管疏導

清境農場指出，當天上午10點30分至11點10分，台14甲線9.5公里至7.5公里實施交通管制疏導，7.5公里上行車輛將於10點30分管制，9.5公里下行車輛則視綿羊行進距離疏導通行。

公路總局埔里工務段及仁愛分局則是提醒有行程的民眾最好避開活動時段，提早通過交管路段，以免影響行程。

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