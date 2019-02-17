北市社子島碼頭驚見豬隻浮屍 檢驗報告揭曉！

2019-02-17 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫至今持續延燒，台北市政府昨（16）日接獲民眾通報，在社子島迎屋星碼頭竟然出現豬隻浮屍，動保處人員到場消毒也將豬屍送檢，報告今（17）日揭曉，該豬並沒有非洲豬瘟病毒反應。

北市動保處昨天指出，死亡豬隻因長時間泡水，屍體呈現腫脹、腐爛的情形，在外觀上沒有看出非洲豬瘟症狀，但仍用最高防疫規格進行防漏包裝及運送，昨日解剖採樣後，屍體未有脾臟腫大的情形，也未見非洲豬瘟感染的典型病變，因此進一步把檢體送往家畜衛生試驗所進行檢驗，釐清豬隻是否染病。

動保處今天發布新聞稿指出，「豬隻檢驗報告出爐，並未檢出非洲豬瘟病毒，請民眾不必驚慌；動保處也持續監控周圍3公里內之2間養豬戶的豬隻飼養狀態，確保場內並無異常豬隻死亡情況發生」。

動保處提醒民眾，若看見戶外有豬隻屍體，應立刻撥打1999市民專線，台北市政府會立刻派人進行消毒、採樣送檢作業，養豬戶察覺豬隻染病、異常死亡，也應通報該專線，若被查獲有亂丟死豬屍體的行為，將違反「動物傳染病防治條例」，會被處以高額罰鍰。

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