保福宮擲筊活動 6歲弟弟連續7次聖筊騎走重機

2019-02-17 15:02

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市永和區公所與保福宮今天舉行「擲筊慶元宵」，舉辦7年的活動，今年吸引約1萬6000人參加報名，進入複賽人數創新高達2005人，最後由年僅6歲的陳泓銘連續擲筊7次，將首獎Yamaha X-MAX 300c.c.重型機車帶回家。永和區公所表示，透過活動募集到9萬6000張發票，將全數捐給創世基金會做公益。

每到元宵節前夕，保福宮熱鬧舉辦擲筊活動，只要捐出去年1至2月共6張未兌獎的發票就可以參加，連擲三個「聖筊」者即可參加複賽，複賽中擲出三個「聖筊」就能進入決賽。

第一名特獎為Yamaha X-MAX 300cc.重型機車、第二特獎為Yamaha Force155cc.機車、第三、四特獎為GoGoRo 2輛、第五、六獎為光陽GP125cc.兩輛、Dyson吸塵器等多項獎品。

獲得第一名特獎的是住在板橋區的6歲陳泓銘，他連續擲出7個聖筊，開心的將重型機車帶回家，不過他的父親說家中已經有一台，會考慮出售，第二名的則是北上讀書的大四學生李旻庭擲出6個聖筊奪得機車。

永和區公所表示，今年吸引約1萬6000人參加報名，進入複賽人數創新高達2005人，除了擲筊活動外，也有挽袖捐血做公益送福袋，透過活動募集到9萬6000張發票，全數捐給創世基金會。

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