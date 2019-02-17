慶勉苗栗出狀元 永貞宮「開中門」迎仕子

2019-02-17 12:23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市永貞宮今早依循古禮舉辦「開中門」文昌獎活動，表揚5名取得博士學位及5名高等考試及格的「仕子」們，廟方以客家舞龍舞獅、國樂、扯鈴、布馬陣、過狀元門及開中門等儀式，讓鄉親們見證仕子們得來不易的榮耀，並由苗栗縣長徐耀昌頒發獎狀、獎金，勉勵地方仕子們的努力。

永貞宮為鼓勵頭份市、南庄鄉、三灣鄉、造橋鄉等地學子努力向學，每年皆會以盛大古禮表揚當年度取得博士學位或國家高等考試及格的仕子們，今年邁入第十三屆，至今共有91名博士及184名高考及格者接受古禮表揚殊榮，成為在地孕育學風的重要習俗。

今早包括美國詹姆斯麥迪遜大學鋼琴演奏博士陳郁雯、華中科技大學工學博士廖昱基、交通大學工學博士温昱瑭、台灣大學理學博士徐國仁、清華大學工學博士巫翔裘；通過高考律師的劉宜昇、黃翊洋、社會行政科羅尹廷、社會工作師鄒育汶、教育行政科徐韻茹，在永貞宮媽祖及文昌帝君見證下，獲徐耀昌及永貞宮主委張淑芬頒獎表揚。

其中年僅25歲的政治大學法律系畢業高材生黃翊洋，近3年內陸續通過國家高等考試律師、法治、調查局法律實務組榜首，連中3第實為難得。他表示，能在鄉親及在地信仰媽祖、文昌帝君前分享當「狀元」的喜悅，備感光榮，未來將繼續在法律領域為社會貢獻。

33歲交大博士温昱瑭說，從小就在永貞宮拜拜，是心中重要的信仰依靠，而此次能順利取得博士學位，也非常感謝神明庇佑，給予他光宗耀祖的機會，全家人也與有榮焉。

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