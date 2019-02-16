無畏51歲差距！台男、英國老爹攜手步紅毯 1人1花獻祝福

2019-02-16 16:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣苗栗縣24歲青年趙守泉與75歲的英國老爹Andy相戀2年，決定攜手共度未來，兩人於今晚在苗栗辦理婚宴，知名音樂製作人許常德也籌劃「一人一花」活動，邀約大眾給予這對新人祝福，活動吸引數百人出席，讓守泉與Andy大為吃驚也感動，表示：「謝謝大家的祝福！」

活動地點在苗栗火車站旁的鐵道文物館，許常德安排下午3點開始，不過2點半起，陸陸續續就有祝福民眾前往。許常德於3點到場時，見到出席人數踴躍，也感到驚喜、開心；他說，這個小鎮（苗栗）是很純樸的，只要一點點不同的聲音，就會給他們（守泉與Andy）壓力，希望大家能安安靜靜地以花給予新人祝福，也希望藉著這次活動，給世界看到這個範本，期待「祝福，以後再得到！」

守泉與Andy則雙雙穿著西裝，於3點10分攜手步入活動場地，2人見到如此多人到場給予祝福，感到既開心又感動，守泉甚至表示「緊張到想吐！」眾人也給予掌聲歡迎，接著接受大眾的祝福，並開放合影留念。

因為祝福人數眾多，排隊送花的隊伍長達30公尺，但大夥都不焦急、不躁進，臉上掛滿笑容，耐心等候。祝福的民眾，來自四面八方，有守泉的大學同學、也有守泉的補習班老師，甚至包括素昧平生，但被2人的故事感動者前來，場面溫馨、歡樂。

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