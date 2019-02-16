中市假牙補助開天窗 銀髮族滿口缺牙痴等

2019-02-16 16:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市老人假牙補助開天窗！多位老人找牙醫就診，卻被告知假牙補助已額滿，抱怨連連。市議員鄭功進、張玉嬿今（16）日批評，今年才過1個半月預算就告罄，要求追加預算，不要讓長輩抱著滿口缺牙痴等；市府回應，會提追加預算救急。

吳姓老婦人說，去年11月底到市府合約牙醫診所申請裝假牙補助，資格符合，被告知明年裝牙，但卻迄今未獲通知，再詢問診所，卻得知今年補助已經額滿，請耐心等候，但她講話漏風、咀嚼困難，實在等不得。

楊姓民眾也說，本週依衛生局網頁查詢假牙補助合約院所，洽詢3家，其中1家表示已沒和衛生局合作，另2家則說「待今年計畫正式公告後再行申請，聽說市府沒錢了」，市府補助這麼沒效率，就是變相要市民自掏腰包裝假牙。

鄭功進質疑，市長盧秀燕上任後，老人福利樣樣縮水，現在連最高每人補助4萬元的假牙都開天窗，本年度5600萬元預算、1400副的裝置額度竟然1個半月就用完，顯見老人對假牙補助需求殷切，市府不能一拖再拖。

張玉嬿也說，老年人口逐年攀升，去年預算2億3300萬元都僅用到11月，今年預算顯然不足，假牙補助看得到、裝不到有損健康，絕不能讓長輩抱著滿口空牙無奈痴等，應在3月議會臨時會追加預算，未來持續增列。

衛生局說，去年限於預算編列額度，導致今年假牙裝置補助經費編列不足，加上今年各項老人社福政策（例如恢復老人健保補助等），需重新盤點及檢討，並籌措經費，才能讓好的福利政策繼續執行。

衛生局強調，老人假牙補助經費不足，盧市長非常重視，上任後即與衛生局開會檢討，要求重新盤點及規劃，並籌措經費，待議會開議尋求議員支持，通過追加預算，讓有假牙需求的長輩得以申請補助裝置。

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