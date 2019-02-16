新增退票和電子支付功能 台鐵斥資9.56億採購新型自動售票機

2019-02-16 15:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵今年將花費9億5695萬元，採購472台新型多功能自動售票機，除可販售區間、對號列車車票外，還將新增退票、電子票證加值、信用卡與電子支付付款功能，且除中、英文外，還將新增多國語言，讓外國遊客購票更便利。台鐵表示正在招標中，預計3月5日正式開標，若一切順利，最快今年底前會有首批新型售票機可上線使用，屆時將會先裝設在台北、花蓮等旅客較多的大站。

旅客購票搭乘台鐵時，電子票證最多人使用，每日約40萬人次，其次是售票窗口，約13萬4000人次，現行兩款自動售票機約4萬6000人次，其餘還有5萬人次是透過超商取票、使用定期票、網路付款至車站取票等。

台鐵局表示，許多小站第一線員工，都是身兼賣票、剪票、響導等工作；新型自動售票機上路後，雖然很難再精簡人力，但可減輕第一線人員工作負擔，對於許多人力不充足的車站來說，會非常有幫助。

台鐵車站全台共有483台非對號車票自動售票機、62台對號列車自動售票機，不過這兩種都僅提供售票服務，台鐵這次採購的新型多功能自動售票機，結合既有兩種售票機功能，除可販售非對號車車票及能劃位的對號車票，也將新增信用卡、電子支付付款功能。

另外，使用電子票證搭車旅客，目前要儲值需至特定售、補窗口辦理，為提供更便利的儲值管道，新型多功能自動售票機將提供4種電子票證加值服務。

台鐵局表示，尖峰時刻售票櫃台時常大排長龍，但旅客要退票一定得去窗口排隊，這次採購的新型售票機，除售票功能大躍進外，還將提供退票服務。退票功能規劃讓旅客只要將票卡插入，系統就能自動依規定扣除手續費後，將剩餘款項退還給民眾；不過像是遭遇天災、列車誤點超過45分鐘等特殊情況，仍需至窗口辦理退票。

另外，許多外國自由行旅客來台灣大多搭乘台鐵，且都會使用自動售票機購票，因為購買電子票證對幾年才來台灣一次的外國旅客，並不是那麼方便。因此，新型自動售票機語言基本規劃有中、英、日、韓文外，還因應政府推新南向政策，擬增多個東南亞國家語言介面；屆時旅客使用前只要先點選語言種類，就能用自己習慣的語言去操作新型售票機。

台鐵局表示，首批新型自動售票機將優先裝設於台北、台中、高雄、花蓮四個特等站，其次就是自動售票機使用率較高的大台北地區各站。

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