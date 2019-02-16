文華國小國樂團車站快閃演奏 苗栗元宵活動揭序幕

2019-02-16 13:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣元宵有苗栗（火旁）龍、竹南炸邯鄲、後龍攻炮城、頭份提蘿蔔燈等大大小小熱鬧活動，苗栗市文華國小國樂團，也於今天上午在苗栗火車站，進行2019《鬧新春》國樂快閃活動，歡迎造訪遊客，也拉起元宵新春響炮！

文華國小國樂團學子，於今天上午10點到10點半，在苗栗火車站後站2樓藝文展演場，除有新春應景曲目「迎春曲」外，還有熱門的卡通歌曲「多啦A夢」、「冰雪奇緣」及客家音樂「採茶歌」等多元樂曲；當嗩吶的高揚聲響為元宵節拉開熱閙節慶味，清晰透亮的簧笙將國樂之優美樂音繚繞整個車站，更吸引許多入出站旅客尋音欣賞。

校方表示，學校鄰近苗栗火車站後站，為將學校藝文活動與社區民眾更近距離接觸，讓藝文、生活、社區合為一體，且縣內元宵活動豐富，苗栗火車站也是造訪遊客的入出點，因此於元霄節前辦理一場2019《鬧新春》國樂快閃活動，帶動元霄節的歡樂氣氛。

文華國小感謝苗栗火車站協助提供開放的演藝表演場地，讓國樂演奏打破以往與群眾之間的關係，能更輕鬆自在的聆聽音樂。

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