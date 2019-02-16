古早畫面重現 大小朋友六堆園區採收菸葉

2019-02-16 12:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於屏東縣內埔鄉的六堆客家文化園區去年（2018年）10月邀請百位民眾共同栽種菸葉，經過100多天生長，在今天（16日）上午採收了，吸引大人小孩當一日菸農，下田採收菸葉，了解過往客庄菸葉產業的歷史。

過去菸葉產業為六堆客庄經濟帶來強大振興效益，改善農村生活，但隨者菸葉產業漸漸沒落，菸農在菸田裡採收的場景已變成歷史畫面，為讓民眾了解客庄傳統產業文化，行政院客家委員會客家文化發展中心舉辦「採菸趣」客庄產業教育推廣活動。

園區特別找來以往菸樓的老照片陳列，並透過體驗讓民眾認識早期客庄經濟舉業興衰史、客家人文精神，小朋友在體驗夾菸時，驚呼「原來菸葉好大片，夾在一起好重喔！」，原來過去菸葉採收後，在夾菸過程中，一組夾菸器具加上菸葉重逾50公斤，參與的民眾不禁感嘆「其實菸農是這麼辛苦的！」。

活動除了採菸葉及夾菸葉體驗外，也加入創意，以菸葉為主題，規畫有趣遊戲，參加者利用自己採收的菸葉，將汽球傳遞至指定位置，現場笑聲不斷。

活動最後園區和採收菸葉的親子們分享了六堆福米，也預告園區將在3月9日舉辦六堆園區稻作插秧體驗，邀請民眾屆時闔家參加，欣賞六堆園區農事之美。

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