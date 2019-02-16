北台灣高溫降10度！下週一天氣好轉、下週五再變天

2019-02-16 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晨東北季風增強，北東部雲量漸增，氣象專家吳德榮表示，今明兩天受東北季風影響，北台灣轉陰涼，白天氣溫較昨日驟降近10度，要直到下週一（18日）東北季風減弱，北部天氣將逐漸好轉。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今明兩日受東北季風影響，北海岸、北部山區及東半部地區轉有局部降雨，新竹以北雲量增多，也有局部飄小雨機率。這波東北季風挾帶的冷空氣強度很弱，但北台灣整天陰涼，白天高溫與昨天相比，降幅近10度，若不注意很容易感冒。

吳德榮進一步表示，今天北部受東北季風影響，氣溫降至16至20度左右，中南部地區因位於背風側，所受影響較些微，氣溫分別在17至26度及17至29度，但也因風力微弱，擴散條件不佳，容易有空氣污染累積。

吳德榮說，下週一至四（18至21日）氣溫回升，各地又轉回前幾天舒適至微熱的天氣，直到下週五（22日）新一波東北季風抵達，迎風面北台灣再轉濕涼，其餘地區氣溫變化不大。

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