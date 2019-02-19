天天吃好料》新竹鐵釜日式料理 讓老饕魂縈夢繫

2019-02-19 09:53

［記者洪美秀／新竹報導］喜歡日式料理的老饕，一定會喜歡日本的釜鍋，而日式料理頂級美食烤牛舌，鮮脆滑順的口感，只需撒點鹽巴就很美味。位在新竹市少年街的「鐵釜日式料理」，不僅有多種口味的日式釜鍋，更有讓老饕回味無窮的烤牛舌，搭配時令烤櫛瓜和烤秋刀魚卷，最後來個吐司堡和蔬食魚片湯，工作一整天的疲憊，透過舌尖上的美食，不知不覺中已被療癒。

今年35歲的鄭歐文，原本在台北的日本公司上班，因喜歡日本料理，4年前辭掉工作回家鄉新竹市開起日式料理店，因喜歡日本米食的釜鍋，所以以「鐵釜」為店名，把日本鐵鍋的精神與美味融合，不僅深獲竹科老饕喜歡，還有日本人每次到新竹，都要到他店裏嚐嚐家鄉味。

歐文說，日本釜鍋就是鐵鍋釜飯，是以酒精燻烹30分鐘悶煮而成，店內的釜鍋會依當令時蔬更換，有時以野蔬為主，有時以海鮮為主，日式釜飯，不僅飯粒飽滿，還因沾覆高湯和海鮮的鮮味，吃起來飽足又美味。

歐文說，他的海鮮釜飯選用帆立貝、生蠔、鱸魚片搭配菇類和牛蒡絲等青菜為主，再加入用蔬菜烹煮的高湯，只要30分鐘，就可吃到味美多汁又有鮮甜味的釜飯，只要吃到釜飯，一整天的疲勞都會因美食而獲得紓緩。

除了釜飯是店內招牌，歐文說，日式頂級美食烤牛舌的料理，在台灣不多見，他選用的牛舌，一頭牛只能做兩次烤牛舌，是取牛舌較脆嫩的部位以高溫200度燒烤而成，剩餘的牛舌部位則用慢火溫燉方式製成燉牛舌，吃起來的口感比牛腩更滑嫩，既不柴又有咬勁，可說是美味極品。

歐文說，不少竹科老饕吃了他的烤牛舌後念念不忘，特地包場宴請友人，還有日本人一到新竹就到他店裏，就是要嚐嚐他店內的烤牛舌。

店內除了極品美食烤牛舌和美味釜飯，還有夜來香野菜時蔬、佐奶油烤櫛瓜，細緻的口感和保留時蔬的鮮甜，都讓人口齒留香。

此外，店內的烤秋刀魚卷更是一絕，是廚師事先處理魚刺後，保留魚皮和魚肉捲起來燒烤，淋上現擠檸檬汁，既吃得到秋刀魚的美味魚肉，又不需挑魚刺，已成老饕必點的菜色。

店內也可吃到日本餐酒館的起司粉烤雞腿，鮮嫩酥烤過的雞腿，灑上滿滿的起司粉，既滿足又享受，而店內特製的吐司堡，用西式吐司夾上用魚肉、豬肉和中卷混製的漢堡塊，淋上特製的日式醬汁，美味的口感讓人驚豔，最後喝口熱騰騰的日式魚片蔬食湯，可說為1.5小時舌尖上的美味做最完美的結尾。

歐文說，他的店採日式風格，從外面可看到廚師在開放空間做料理，更可透過透明玻璃窗，感受到坐在店內用餐者的低調幸福，他希望傳遞美食的幸福滿足感，讓用餐者感受他料理的用心與食材的美味，希望用美味食物洗滌用餐者一天的疲憊，進而獲得口慾、心理的滿足。

歐文說，因店內座位數有限，且只有傍晚5點半到10點營業，所以幾乎都做預約客，但歡迎老饕來嚐鮮，更透露新竹市長林智堅也曾來嚐過，而透過美味料理傳遞幸福感，也是他做料理的初衷。

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