非洲豬瘟防疫 首批越南入境旅客手提行李全面檢查

2019-02-15 20:01

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕來自越南的豬肉三明治驗出非洲豬瘟病毒，農委會宣布15日晚間6點起，將越南來台旅客列入手提行李百分之百檢查對象，越捷航空VJ-942班機晚間6點自越南河內飛抵桃園機場，該航班旅客成為首批越南入境台灣旅客手提行李百分百檢查對象。

該航班旅客下飛機後，地勤人員不再發放識別卡，勞動部負責為外籍移工接機人員得知防檢局新措施後，也在集合移工後宣導新的防疫措施。該航班旅客手提行李經過百分百X光機檢查後，有少數旅客攜帶水果、生花生，並未發現有旅客攜帶豬肉製品入境。

防檢局表示，被驗出非洲豬瘟病毒的越南豬肉三明治，是一名本國籍民眾自越南河內搭機入境台南時被查獲。防檢局場提醒民眾，出國旅遊不要攜帶動植物產品入境，尤其是肉品，也不要網購國外肉品寄送臺灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。

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