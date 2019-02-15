讓水泥產業道路變友善環境 竹縣社規師們這樣做

2019-02-15 10:02

［記者黃美珠／關西報導］灰撲撲的水泥產業道路也有春天！一群新竹縣的社規師們最近正跟關西鎮金山社區的居民們合作，以「修復古道」的目標改造山頭上那道灰色的水泥產業道路！30個人花1週出動小怪手、榔頭、畚箕等工具砸破250公尺長的陡峭水泥產業道，近日再接著動手把這些水泥塊就地回填，重建成為人行台階，30人忙得不亦樂乎，希望有興趣的社區也可以自己這樣動手做，讓我們的水泥道路更友善環境一些。

新竹縣社規師謬美琴說，他們和關西金山社區的居民們最近正同心協力在做金山里15鄰通往16鄰大庭頂的六畜古道修復，這條古道早年是可以步行通往尖石鄉的嘉樂村。

設計修復工法的建築師林碧雲說，我們的山區有很多當年農民挑送農產的天然步道，後來為了要便利有輪子的車輛出入而申請加封水泥，以致山頭變成了很多現在大家習以為常的灰色條狀產業道路。

但是這種路面不僅單調、不好看，對山林傷害也很大，因為水泥路面剛好就形成1條水路，造成周邊地表的沖刷。

謬美琴說，這些產業道路隨著老農的凋零而廢棄，特別是像是他們這次嘗試用實驗性質進行改造的六畜古道，因為陡峭、潮溼，很容易長青苔，雖不妨害車子行走，但對想要上山健行、或是偶爾回鄉勞動的農民來說卻「走不得」。

他們獲得地主同意，在全長約2公里的古道上進行250公尺的實驗，決定除讓這條道路保有原來車輛運輸農產功能，也讓「行走」不再是件困難的事。

謬美琴說，他們原本想把2.5公尺寬的產業道路，破碎掉3分之1、約60公分路面後改鋪卵石做台階、供人行，剩下的就保持原樣，交由當地社區居民自營維護管理，所以向營建署爭取到20萬元雇工購料施作。

但是林碧雲認為水泥鋪面敲碎、運走，除了花工、費時，運棄的成本很高又可能造成偷盜歪風。最後決定直接用破碎後的水泥塊回置當人行步道的台階，讓粗糙的表面作為步道鋪面，再以使大小水泥塊互相「咬合」的堆疊法形成高低差，果然讓人可以穩定、安全的踩踏，又充分利用了回收資源，讓透水性差的水泥路面也可以有一絲友善環境的可能。

她還說，用破碎的水泥塊做人行台階也有技巧，需要準備長、寬各約60和30公分的大水泥塊當礎石，也須搭配一些巴掌大、或掌心大小的水泥塊外，外型還可以自行創作，整個過程猶如拼圖，其實勞動得很有趣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/