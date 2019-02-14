金門「擁抱梵谷」 多年國小學童當小小解說員

2019-02-14 23:46

〔記者吳正庭／金門報導〕「擁抱梵谷─探索生命的調色盤」展覽今天起至22日在金門多年國小登場，校長陳來添說，梵谷生前深受躁鬱症所苦，行為乖張瘋狂，甚至做出極端的割耳行為，生活窮困潦倒，生平僅賣出過一幅油畫作品，作品卻在死後大放異彩，希望藉著這位偉大藝術家的生平經歷，啟發同學更多思考空間，了解藝術創作過程的堅持，與創作精神的可貴，繼而在每個人專長的領域全力發揮，終有所成就。

金門多年國小連續第3年與廣達文教基金會推動「游於藝」系列展覽活動，今年選擇的主題是「擁抱梵谷─探索生命的調色盤」，代表廣達文教基金會出席的高雄福山國小校長李進士，全程參與並聆聽每個小小解說員對梵谷畫作的導覽。

陳來添說，今年將實施的108新課綱課程中，強調的是「自發、互動、共好」精神，也就是未來生活與工作挑戰必須具備的核心素養能力，這能力絕對不是以前課本中的知識或資訊而已，更重要的是在生活中能夠實踐力行的特質。

他說，學校中每一個活動深層的意義，在於過程中培養老師、孩子、家長共同學習，在歷程中找出方法與策略；這也是舉辦「擁抱梵谷─探索生命的調色盤」展覽，讓學童明白梵谷一生經歷之外，也藉此讓夥伴們形成團隊，能系統思考，最終解決問題。

多年國小指出，1853年出生於荷蘭的畫家梵谷，生前潦倒，生平僅售出一幅油畫作品，但在他死後一個世紀，他的畫作「嘉舍醫生」以8250萬美元賣出。這項展覽可接受民眾、社區、學校、機構預約參觀，若需配合導覽解說，人數至少12人，週六、週日不開放。

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