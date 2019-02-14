一對年過六旬夫妻 連續3年參加情人愛捐血活動

2019-02-14 21:44

〔記者張忠義／高雄報導〕情人節怎樣過才最熱血澎拜，就是有情人一起捐血助人！高雄捐血中心今天在大遠百商圈舉辦「誰說愛情與麵包不可兼得？」情人愛捐血活動，吸引不少年輕情侶或夫妻檔參加，其中一對年過六旬的高姓夫妻，已是第三年響應，他們認為捐血除促進新陳代謝外，更是最甜蜜的情人節獻禮。

這對年過六旬的高姓夫妻，前年推者嬰兒車來到捐血現場，由於他們推著嬰兒車太搶眼，所以捐血中心的人員就注意到這對年紀超過60歲的夫妻，細問之下才了解他們是推著孫子來到活動的現場，接下來每一年的情人節都看到他們的身影出現在捐血活動的現場，堪稱是最有愛心又愛情堅定的一對夫妻。

高雄捐血中心結合在地知名企業，推出以「誰說愛情與麵包不可兼得？」為主題的捐血活動，並連結市長韓國瑜力推的愛情產業鏈，凡雙雙對對挽袖慨捐熱血的情侶或夫妻檔，就可獲贈多項愛的好禮。

每對情人只要一人完成捐血，就送羅宋麵包、美式咖啡兌換券，等多項甜蜜貼心好禮，果然受到不少熱戀中的情侶及夫妻檔響應，也為今年情人節留下難忘回憶。

衛生局長林立人則代表高市府到場支持，他為鼓勵大家養成定期捐血的好習慣，還加碼相贈最近很夯的韓國瑜市長新春紅包，讓不少情人檔捐血者相當開心。

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