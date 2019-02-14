拚上醫科正妹傳與學霸男友分手 精神科醫師學長這樣建言…

2019-02-14 21:12

首次上稿 19:24

更新時間 21:12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是情人節，網路傳出去年拚上台大醫學系的雄女榜首馮琪淯，已與當時交往的雄中學霸分手，精神科醫師沈政男今天以學長之姿對學妹提出建言，1、20歲談戀愛當成經驗就好，因未來變數還很多，而愛情學分難修，比當醫生看病還難，情人節誓言更是聽聽就好，了解愛情心理就能釋懷。

去年以雄女榜首考上台大醫學系的馮同學，被傳已與雄中學霸男友分手，有網友還說她現在的男友是同系師哥學長，成為情人節最受關注的話題之一。

草療精神科醫師沈政男，畢業自台大醫學系，目前還是台大心理研究所碩士生，今天也關注這名正妹學妹的愛情話題。他指出，去年小學妹說「會在台大醫科等雄中學霸男友來當學弟」，但一年很漫長，很多事都可能發生，尤其是年輕的愛情誓言，當時空阻隔 、生活差異，就很容易彼此都有了新的眼界與選擇。

沈政男也說，十幾、二十歲談戀愛，當個經驗就好，未來變數還很多，醫學系低年級班對，後來大多以分手收場，因6、7年太漫長，3、5年膩了、吵架了，就各自飛了。

「我要帶你去海邊蓋一棟小木屋，生4個小蘿蔔頭，從此過著幸福快樂的日子」，沈政男說，這種情人節愛情誓言，也是聽聽就好，不是對方說謊，因當時他確信自己會做到，只是愛情心理會有一個規律，過了熱戀期就要面對平淡期，過得去就結婚，過不去就分手。

沈政男也給年輕男女建議，多找一些愛情心理學的文章或書籍來看，了解愛情心理後，未來面對分合或其他困難，就比較能面對與釋懷。

相關新聞連結：

雄女正妹拚上台大醫科 情人節驚傳和學霸男友分了…

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/