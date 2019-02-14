雄女正妹拚上台大醫科 情人節驚傳和學霸男友分了...

2019-02-14 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄女中學生馮琪淯去年高分考上台大醫學系成雄女榜首，她稱是因為當時與高雄中學「學霸」魏同學交往，才努力考上台大醫科，而未考上的魏同學則決定重考，話題引起網友熱議，不過，今天適逢西洋情人節，卻傳出兩人已分手，新對象驚傳是同系帥哥學長。

馮琪淯去年以雄女榜首之姿考上台大醫科，她當時透露，高一時校排名在400名，高二起和雄中「學霸」魏同學交往後，兩人把讀書當談戀愛，結果馮如願考上台大醫學院，魏雖有上台大但非醫科決定重考，當時馮還曾說，「我會在台大醫科，等他明年來當學弟。」

不過今天傳出人事已非，昨天情人節前夕，卻爆出馮琪淯和魏的分手消息，並已刪光在個人Instagram上的相關照片，甚至傳出新對象是台大醫科帥哥學長，此話題在PTT引發討論，有網友爆料「早就分了，當時新聞出來過沒幾個月，就傳分手了」，另外網友說「剛剛刷了一下女方ig照片都沒了，估計是掰了」。

不過，許多網友發文為女方說公道話，認為「上大學後分手很正常，沒必要評價醫科雄女」，另有人說，「台男可以不要再開雄女失智列車了嗎？」呼籲台男不要那麼可悲，一直酸這種事，只是不斷凸顯台男的求偶焦慮、仇女心態和幼稚心理。

據《蘋果》報導，在臉書發訊息給馮女詢問，但至今尚未有回應。

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