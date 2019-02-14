台灣燈會30年「豬」多創新 老司機帶你追新燈、憶舊燈

2019-02-14 14:30

［記者陳彥廷／屏東報導］今年台灣燈會30週年除是首度到屏東縣，更是首度以地方特產「鮪魚」作為主燈造型，觀光局特別搜羅前29年的主燈模型展，配合燈會於2月19日開展，今天觀光局大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）邀請媒體和以栗國小學童搶先體驗，以VR呈現的台灣6大主題影片，是讓學童看得直呼「好過癮」，鵬管處長許主龍則邀請大眾「走過路過不再錯過，歡迎民眾追新燈、憶舊燈」。

2019台灣燈會首度在屏東縣辦理，交通部觀光局規劃「台灣燈會30週年特展」，地點位於台灣燈會親子歡樂P.P.Party燈區旁的大鵬灣遊客中心區域，首度公開典藏29座獨一無二的主燈模型還有歷屆小提燈。

大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍今天擔任一日導覽員，一進到會場就展現當仁不讓的主場氣勢，他指著燈會年表，娓娓道來燈會的「履歷」，堪稱燈會「老司機」，他說，燈會於西元2000年開始，直到2001年，才在時任總統陳水扁的指示下離開台北，開始「巡迴」全台縣市，在燈會第30年，除了是首度到屏東縣，更是首度在觀光局的國家風景區內舉辦，「有許多創新及第一」。

許主龍說，台灣燈會每年都會在記者會時以主燈模型公開亮相當年主燈造型，活動後主燈模型及小提燈則經由交通部觀光局典藏在所屬的旅遊服務中心內，今年在大鵬灣規劃「台灣燈會30週年特展」完整呈現歷年來的主燈、提燈造型，同時剪輯每年台灣燈會最精采的照片及影片紀錄，藉由特展帶領遊客走進歷史回到從前，細細回顧品味台灣燈會不同的風采。

許主龍表示，台灣燈會舉辦30週年是個重要的歷程，將大眾凝聚於此，匯聚萍水相逢的人們在國境之南，台灣燈會從1990年至今創造無數國際觀光旅客駐留，並喚起國人對民俗文化的重視，管理處奉交通部觀光局指示規劃舉辦「台灣燈會30年週年特展」來展現歷史風華，以多元的展示方式，突破時空限制，展出內容呼應燈會之美為設計理念，展示焦點為過往的歷史主燈，配以燈光，使之美侖美奐。

許主龍說，從歷年燈會的造型，可以看出從燈籠逐漸轉變為花燈形式的過程，其中在2000年左右開始，為推廣燈會走入國際，開始加入更多文化、藝術元素，展內資訊可讓大家認識台灣燈會的過程，例如燈會哪一年開始縣市輪辦？主燈設計意涵、小提燈設計如何演變進化及虛擬實境影像紀錄呈現等。

「台灣燈會30年週年特展」配合2月19日至3月3日燈會期間於上午10點至晚上10點30分開放參觀；另外再特別延長從3月4日至4月30日於上午9點30分至下午5點開放參觀。

展出內容除歷屆主燈模型及小提燈、歷屆燈會照片及影音，特別以燈會小學堂概念，結合燈會知識問答或捐贈發票方式，讓遊客取得本次燈會另外客製化限量之未上色的小提燈，並提供現場DIY彩繪小提燈的親子歡樂體驗。

展內同時設計寬約5公尺的180度弧形銀幕，輔以最新3D投影拼接技術設備，搭配交通部觀光局提供之台灣6大主題3D影片，影像將呈現特別的虛擬實境效果；同時也提供兩組時下最夯的VR（虛擬實境）體驗設備，戴上VR頭盔及耳機觀賞 3D影片，真實感將有如親身體驗。

許主龍提醒，特展現場提供DIY彩繪的客製化未上色小提燈，數量有限，而且是燈會期間限定送完為止，遊客來賞燈同時要把握機會逛特展，更歡迎帶小孩來彩繪小提燈還有長知識；也因為歷年典藏主燈模型公開展現的機會難得，管理處特別跟觀光局情商延長特展日期至4月30日，希望讓特展發會更大效益。

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