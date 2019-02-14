花蓮辦螢光世紀婚禮 邀遊客替螢火蟲證婚

2019-02-14 13:08

［記者王峻祺／花蓮報導］就差你一人！花蓮林區管理處在全台最早可見到螢火蟲漫舞的大農大富平地森林園區舉辦「螢光大道世紀婚禮」，龍貓森林隧道近年已成螢火蟲繁殖棲地，今起更搭上情人節熱潮，開放遊客報名為螢火蟲「證婚」，但每人須酌收「紅包」198元，當作婚宴賀禮。

每年3、4月份春暖花開，位於花蓮光復鄉的大農大富平地森林園區，夜間螢光熠熠，宛如一片星光燈海，是全國最早可見到螢火蟲的地方，加上鄰近台九線旁，還被民眾封為是最容易親近的賞螢聖地。

花蓮林管處今年在3月16日至4月14日間舉辦賞螢活動，賞螢季期間不但安排專業導覽解說外，還提供在地特色伴手禮、開幕音樂會與森林小市集，讓遊客能夠深入體驗縱谷森林生態與在地之美。

大農大富因花蓮林管處低密度開發堅持，加上「台糖公司」造林有成，自然生態復育見成效，一千餘公頃園區植栽數十種本土樹種，並銜接海岸山脈與平地森林，形成自然景觀環境豐富的生態廊道，麝香貓、食蟹獴及環頸雉等保育類動物陸續現蹤，就連珍貴稀有的黃喉貂也被目擊。

花蓮林管處今年配合賞螢季還整合周邊10個部落、社區，並規劃出12條生態旅遊套裝行程，讓與會民眾都能深入賞螢秘境，輕鬆安排住宿、交通、玩樂等套裝行程。

花蓮林管處強調，為避免賞螢活動干擾野生動物，將採總量管制，每晚進園限額平日800、假日1200名，今年更與Accupass活動通合作，增加線上購票服務，今起開放購票，每日三梯次，每人酌收198元，包含導覽解說與提供在地社區伴手禮一份。報名網頁：https://www.accupass.com/go/2019_firefly_festiva

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