工會提國籍副機師升訓優先於外籍 勞動部：有違法疑慮

2019-02-14 11:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市機師職業工會罷工行動邁入第7天，昨日座談會未獲共識的副機師升訓，國籍與外籍條件相同時以國籍副機師優先，禁聘外籍正機師等議題。今日勞動部政次劉士豪表示，依據入出國及移民法第62條規定，如果外籍機師是居留地是在台灣，那華航升訓給他們差別待遇就會違法，依法可處5千元至3萬元罰鍰。

劉士豪表示，華航升等過程、聘用條件等，雖就業服務法沒有規範是否能以國籍差別待遇，但是內政府主管的入出國及移民法有規範，住在台灣的人民，不可以國籍有歧視情況，一般情況下對住台灣人民有歧視，違反規定的疑慮。對此，機師工會表示，外籍機師大多數的班表，每月都有回家休假8天假期，很多外籍機師沒有居住在台灣；劉士豪則回應，但若今天這個外籍機師不居住在本國，那訂定在差別待遇就沒有法律問題。

目前交通部根據雙方意見，整理出3大項議題，第1，公司研議規劃只進用外籍副駕駛，不直接以正機師身份進用之外籍機師。若無特殊情形，不再增加外籍正機師之聘用。升訓評比分數相同者，以本國籍機師優先，每次升訓員額本國籍不得低於外國籍。第2，公司若有缺額將依照人力會議及升轉訓會議結論辦理，並以公平、公正、公開之方式處理。若本國籍機師之條件與外籍機師相同，則以本國籍機師優先。第3，每年底預作次年度人力規劃，於每年3月、9月升訓會議前公佈個機隊缺額，並供飛行員得自行至辦公室查閱個人成績，相關加分比重均應公開。不過雙方對於這3項內容都還須討論，宣布座談會暫時休息讓雙方分別各自討論、研議。

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