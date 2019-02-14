陽明山花季明起開跑 北市釋交通攻略

2019-02-14 11:39

〔記者黃建豪／台北報導〕台北陽明山花季預定明起登場，預定持續至3月17日，花季長達31天，但因陽明山區道路容易塞車，因此花季期間將於平日、例假日個別實施道路管制，並延長仰德大道上、下山管制時段，建議民眾於台北捷運站北投站、劍潭站轉乘公車上山，再善用124路、125路、131路、128路、129路等花季專程公車。

交通局指出，2月15日至3月17日期間，平常日將實施湖山路一段（陽金公路至花鐘廣場入口處）往花鐘方向單行管制，並禁行公車以外的大客車；中興路花鐘廣場往陽明書屋方向單行管制，並禁止路邊停車；中興路自陽明書屋往陽金公路方向單行管制；而例假日時段，於湖山路ㄧ段與勝利街口的上午7時至晚間6時，更禁止車輛進入勝利街， 紗帽路與中橫街口禁止往北通行紗帽路。

而仰德大道假日上山管制時段由原本的上午8時至下午3時，延長為上午7時至下午4時，下山管制時段則維持下午2時至晚間6時。

另外，百齡高中停車場及福林公園停車場，雖提供停車轉乘公車上山的民眾，當日當次停車前3小時免費優惠，但由於山上停車空間有限，仍建議民眾可先將車輛停放至士林或北投地區停車場，再至臨近捷運站轉搭公車上陽明山。至於陽明山立體停車場及第二停車場等2處，停車費率在假日亦配合調高。

公共運輸處表示，民眾想上山賞花，可於捷運石牌站搭乘小8及128路公車、捷運北投站搭乘小9及129路公車、捷運劍潭站與周邊地區搭乘109、111、紅5及260（含區間車及花鐘線），或於台北車站搭乘260（含區間車及花鐘線）及1717公車。

而陽明山地區巡迴的花季專車包含124路（小油坑、陽明山國家公園管理處至陽明山公車總站）、125路（花鐘至陽明山公車總站）及131路（陽明山國家公園管理處至竹子湖），另休閒公車128路配合延駛至竹子湖；休閒公車129路配合加密班次，前述路線除128及129路為2段票，其餘各線均採1段票收費。

公運處也表示，為方便行動不便人士上山賞花，由台北車站至陽明山可搭乘260路（含區間車及花鐘線）公車，其中260路花鐘線全線配置低地板公車（設置2席無障礙座位）及2輛大型復康巴士（設置6席無障礙座位），往返捷運劍潭站至陽明山公車總站間的紅5路公車，原則亦配置低地板公車；另花季及海芋季期間每日上午8時至下午5時於「陽明山花鐘停車場」有提供定點小型復康巴士接駁服務，免費接駁身心障礙民眾往返「陽明書屋」、「陽明山國家公園－二子坪遊憩區」及「竹子湖」地區，並請世豪租車公司於前述各停靠點的小型復康巴士停靠區明顯位置張貼說明告示，及註明客服中心專線電話（40556789），且印製駕駛員聯絡小卡，於乘客搭乘時分送，俾利民眾返程時聯繫使用。

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