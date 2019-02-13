首次辦護照？ 桃園13區戶所15日起可以代辦

2019-02-13 21:06

〔記者謝武雄／桃園報導〕民眾首次辦理護照，必須先到戶政事務所辦理「人別確認」，再將護照申請書送外交部發證；桃園市政府13區戶所從15日起，針對首次申辦護照民眾，提供代收、代辦、代領護照服務，民眾只要完成「人別確認」，就可委託戶所代辦，戶所代辦護照只代收護照規費，不收代辦費，也為民眾節省荷包。

民政局戶政科長羅慧玲說，目前外交部領事事務局對於申辦護照規費，成人1300元，兒童、役男900元，如果委託旅行社代辦，通常要加300元的代辦費，未來首次辦理護照民眾，在戶政事務所完成「人別確認」後，只要委託戶所代辦護照即可節省300元代辦費。

羅慧玲說，目前規劃每個星期二、五送件，外交部領事事務局需要4天（不含例假日）作業時間，因此星期二（五）送件，必須等到下週二（五）送件時才能順便領件，然後通知民眾來領護照，也建議民眾於週一（四）到戶所完成「人別確認」並委託代辦，最節省時間，如果急著要辦護照，還是自己跑一次領事事務局最為妥當。

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