2019-06-26

記者鄒景雯／特稿

台北市長柯文哲七月初即將啟程前往中國上海參加「雙城論壇」，記者問起這趟會不會與國台辦主任劉結一會面，他說行程上沒有，但又說他也在想會不會「不期而遇」，若遇到了，不會迴避。做為首都市長，每年一度的政治拜拜，不用大驚小怪，但是柯市長考慮參選總統似乎箭在弦上，層次已然不同，當然也必須採取更高的審視規格。

在品評柯文哲之前，先討論一下前陣子國民黨總統參選人郭台銘的首富之爭，是一個很好的說明背景。當次，郭董很不滿媒體老闆為了唯一支持韓國瑜，居然成為「黑郭」總司令，一路打擊他，於是暴怒反擊這位首富「是為了向國台辦邀功」，這段指控後來上了國台辦記者會，對岸發言人還煞有介事地回應了一番，答案當然是「無中生有」。

問題是，什麼叫做「向國台辦邀功」？郭董這句話的背後，其實大有涵義，他的意思應該是：以前的那個首富能互動接觸的，也不過就是國台辦的級別，不像他這個真正的首富，可不僅此而已。其欲言未言的，當然是遙指其可直通中南海。

馬英九執政八年期間，兩岸政商往來絡繹於途，沿襲朝貢體制帝國脈絡的老共，自有一套嚴格的接見規矩，當時的權貴要攀比較量，無不展開渾身解數。在對台工作這個系統，最高的不用說，正是中央對台工作領導小組的組長，現在是習近平，二把手副組長是全國政協主席，過去是俞正聲，現在是汪洋，檯面上如此，檯面下要能接近決策核心，也絕對要能打進習近平的智囊團，才能確認風向、摸對脾胃。如果這個系統是個深宅大院，國台辦的位置在哪裡？國台辦就像是大門前的門房，國台辦主任則是門房裡的總收發，僅是個收件的角色。

與門房或收發打交道，意味著人脈關係只經營到玄關，最好，就算能做到禮尚往來，但訊息能不能通，收發仍要送進大內去做決定，准駁沒收發說話的份。如果了解這點，與劉結一見不見面，實在不必少見多怪，不過就是個出面對台統戰的執行者。韓國瑜、王金平，前幾個月都見過，柯Ｐ若再見，預期之中，這本是劉結一的工作，而是見了說什麼，也就是會不會被門房的收發指指點點、說三道四？才是要害。

如果是一個堂堂要選台灣總統的人，最起碼要與習近平有個平起平坐的格局與態度，這跟統獨無關，也不是什麼假議題、真問題，因此與習近平的門房的收發講話，要有基本認識，一旦讓對方可以頤指氣使，或是還要費神與之虛與委蛇，那是把自己做成了什麼？最近柯市長快人快語講「放狗咬人」，是蠻好的警惕。

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