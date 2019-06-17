200萬港人 怒吼林鄭下台

2019-06-17

〔編譯魏國金／綜合報導〕香港民眾再度向全世界展現震撼人心的公民力量！繼九日一○三萬人走上街頭，反對允許將犯罪嫌疑人引渡到中國受審的「逃犯條例」修訂案後，十六日群眾再度扶老攜幼走上街頭，堅拒特首林鄭月娥前一天暫緩修法的退讓，要求撤回惡法、林鄭下台、取消六一二抗爭的「暴動」定性。遊行發起單位「民間人權陣線」（民陣）深夜宣佈，遊行人數近「兩百萬加一人」，創下香港史上之最紀錄。

林鄭道歉 未回應下台訴求

林鄭晚間八時三十分聲明表示，她對引發巨大社會矛盾致歉，將以最大誠意、最謙卑的態度接受批評並改進，並重申港府並無重啟修法程序的時間表，但她對遊行訴求均未回應。對此，發動遊行的民陣怒批，「林鄭龜縮，晚上透過新聞處『致歉』，歉你老—」。

遊行規模 創香港史上之最

身穿黑衣的民眾上午從四面八方湧入地鐵站、巴士站，向遊行起點維多利亞公園前進。有港鐵車長向乘客廣播說：「麻煩各位代替我去，堅持到底，香港人要加油！」車廂隨即響起歡呼聲。由於人潮太過洶湧，遊行提早進行，民眾在「痛心疾首」的巨幅標語前導下緩緩前進，沿途不斷高喊「林鄭下台，學生沒暴動」、「不撤不散」等口號。與一群友人參與遊行的周姓銀行行員說：「我們的要求很簡單，林鄭必須下台，惡法必須撤回，警察必須為過度使用暴力道歉。」

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