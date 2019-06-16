陳家欽：痛擊擁槍黑幫 老大一起抓

2019-06-16

〔記者楊金城、邱俊福／綜合報導〕近日桃園發生武裝份子挾持人質、台南發生殺警案，涉案嫌犯都是幫派角頭份子，警政署長陳家欽昨天宣布，已請刑事局展開規劃，將結合各警察單位，對持槍犯案的黑幫迎頭痛擊，「一個一個抓，幕後供應槍枝的老大也絕不放過」。

幫派份子持槍犯案 危害社會

據透露，刑事局近期將通令各警察機關，執行全國性肅槍專案行動，重點在針對具幫派背景的涉案份子以及犯罪組織內的成員，幫派所依附、寄生的圍事或經營行業，進行清剿式大掃蕩，強力壓制幫派氣焰。

陳家欽昨天與刑事局長黃明昭到台南市警新營分局慰問偵破殺警案的專案小組，頒發慰問金。陳家欽稱讚專案小組一天內迅速逮捕嫌犯，同時強調，幫派擁槍犯案，對民眾、對社會安全是威脅，對執勤員警的安全也是種威脅，對擁槍犯案的幫派，警察單位要以高專業、高效率迎頭痛擊，他已指示刑事局結合所有警察單位展開行動，會在最短時間內一一法辦黑幫。

警察機關 進行清剿式大掃蕩

陳家欽還說，全力清剿黑幫之餘，也將請檢察官對持槍犯案的幫派份子向法院提出聲押，才能嚇阻這些份子持槍橫行，保障社會民眾的安全。據刑事單位透露，此部分尤以未具體供出槍枝來源的到案嫌犯，屆時務將全力爭取檢察官聲請羈押，迫使嫌犯供出上手。

追槍械供給流向 統統不放過

據了解，刑事局已要求相關單位規劃盤點轄內治安熱點、易生槍擊案件處所（路段）、高風險擁槍份子、幫派勢力消長等，加強防處作為。同時對已破獲涉槍案件，不以「逮人取槍」為滿足，應追查相關嫌犯及槍械供給流向、管道及來源，分析其關聯性及特異性，整合有效溯源情資、擴大偵辦。

另外，近期將實施的肅槍專案結合「系統性掃黑」的打擊策略，針對具幫派背景的涉案份子，將犯罪之不法利得與維繫幫派犯罪組織運作的經濟來源與金流依法扣押，更將所依附、寄生的違法行業裁罰勒令歇業或斷水斷電等加以「消滅」。

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